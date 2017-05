Het gaat zo goed met Nicolette Kluijver dat ze dít wil gaan doen

Het is nog maar 7 weken geleden dat Nicolette Kluijver uit het ziekenhuis kwam nadat haar halve long werd verwijderd, maar ze voelt zich fysiek alweer helemaal de oude. Het gaat zelfs zó goed, dat ze grootse plannen heeft.

Nicolette is namelijk van plan om een marathon te gaan lopen, zei ze vanavond in RTL Boulevard. “Ik wil een marathon lopen met anderhalve long.” Wanneer ze dat precies gaat doen, weet ze nog niet, want ze is nog wel herstellende. “Maar het gaat echt goed. Ik heb gisteren 21 kilometer gefietst.”

Zware periode

Een deel van haar linkerlong moest worden verwijderd omdat er een voorstadium van longkanker was ontdekt. “Het is een hele zware periode geweest. Ik ben nog steeds aan het herstellen. Fysiek voel ik me al supersterk. Mentaal gaat het ook goed, het was echt wel een klap, maar ik kom er weer bovenop.”

Appeltje-eitje

De presentatrice pakt haar oude leven weer langzaam op. Ze gaat binnenkort ook gewoon weer mee naar een tropisch eiland voor de opnames van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. “Het is het mooiste programma van de Nederlandse televisie, daar wou ik zo graag bij aanwezig zijn”, zegt ze. “En een overlevingsprogramma presenteren na wat ik heb meegemaakt, is appeltje-eitje. Mijn man en kinderen gaan mee. Mijn gezin staat voorop, helemaal na wat ik nu heb meegemaakt.”

Tweede kans

Nicolette beseft heel goed dat ze ‘een tweede kans’ heeft gekregen. “Ik ben er gewoon weer”, zegt ze. “Ik ga tijdens Expeditie Robinson genieten van elke bloem, de zon en alles. Ik mag niet meer duiken door de operatie. Maar als dat alles is, dan is het prima.”

Bron: RTL Boulevard, Shownieuws. Beeld: ANP