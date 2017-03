Eindelijk een donornier voor Carmilla: ‘Ik heb mijn vrijheid terug’

Carmilla Corporaal (48) wachtte al jaren op een donornier. Meerdere keren leek het erop dat ze haar perfecte match had gevonden (zie video), maar keer op keer liep het uit op een teleurstelling. Haar lichaam stootte de donornier van haar stiefmoeder af. Een nier van een wildvreemde bleek op het laatste moment ongeschikt. Een geschikte nier van een overleden persoon kon toch niet meer getransplanteerd worden. En toen kwam vorige maand toch eindelijk dat verlossende telefoontje.

Toen we Carmilla in oktober 2016 spraken, dacht ze haar dagen aan de dialyseapparatuur bijna voorbij waren. In een uiterste poging om haar leven te redden had Carmilla een oproep op Facebook geplaatst, en wonder boven wonder reageerde daar een geschikte donor op. Annet Rintjema, een wildvreemde, wilde bij leven haar nier donoren (zie video). Maar dat liep niet zoals gehoopt.

Antistoffen

“Annet was mijn grote wonder”, vertelt Carmilla nu. “Er waren al allerlei onderzoeken gedaan en het leek erop dat het een 100% match was. Er stond zelfs al een datum voor de transplantatie: 30 november zou het gebeuren. Maar 3 weken voor de operatie bleek dat ik toch antistoffen tegen haar weefsel in mijn lichaam had. Alles werd afgeblazen. Dat was een enorme teleurstelling. Dan zakt de moed je wel even in de schoenen.”

Wachtlijst

Maar Carmilla gaf niet op. “Ik begon weer snel in oplossingen te denken. In Rotterdam loopt een speciaal project waarbij je bepaalde antistoffen in je lichaam kunt laten weghalen, zodat er toch een transplantatie kan plaatsvinden. Er was alleen een flinke wachtlijst: ik zou ruim een jaar moeten wachten. Maar dat had ik ervoor over. Dan nog maar een jaar dialyseren.”

Onverwacht telefoontje

Terwijl Carmilla aan het wachten was, kwam er eind januari totaal onverwacht een telefoontje. “Er was in het ziekenhuis in Leiden een nier voor mij van een overleden persoon. Het was een perfecte match. Toen ik dat hoorde, was het één groot feest. Ik moest wel meteen naar Leiden, omdat het niet te lang mag duren voordat zo’n nier getransplanteerd wordt.”

Teleurstelling

En dus pakte Carmilla als de wiedeweerga haar koffer om naar Leiden te gaan. Maar vlak voordat ze de deur uitging, bleek het hele verhaal toch weer niet door te gaan. “Ik werd gebeld met het nieuws dat het te lang had geduurd. Het transport, of het verwijderen van de nier. Hij was in elk geval niet meer geschikt. Dat was teleurstelling nummer zoveel…”

Cynisch

Nog geen week later kwam er wéér een telefoontje: er was wederom een nier van een overleden persoon in Leiden, en het was weer een match met Carmilla. “Eerst reageerde ik toch een beetje cynisch: ‘ja, het zal wel’. Natuurlijk ben ik wel gelijk naar Leiden gegaan. Het was ontzettend spannend, want ze moesten de nier nog een keer keuren. Om 22 uur hoorde ik dat hij geschikt was. Daarna volgde nog een laatste proef en ook díe was goed. Om 2 uur ’s nachts kwam het verlossende woord: ik ben die nacht direct getransplanteerd.”

Herstel

Het herstel na de operatie verliep niet helemaal rooskleurig. In eerste instantie leek het er zelfs op dat de nier heel heftig werd afgestoten. “Dat was eigenlijk heel vreemd, omdat het een 100% match was. Ik kreeg allerlei middelen om het afstoten tegen te gaan, maar na een aantal dagen bleek het gelukkig toch niet om een afstoting te gaan.” De nier sloeg aan en begon langzaam maar zeker te werken.

Alles beter dan dialyseren

“Tweeënhalve week geleden kwam ik thuis uit het ziekenhuis”, vertelt de blije Carmilla. “En tot nu toe heeft de transplantatie alleen maar positieve kanten gehad. Ja, ik moet voorlopig nog 1 keer in de 2 weken terug naar het ziekenhuis voor een infuus. En ik moet mijn hele leven lang medicijnen blijven slikken. Maar alles is beter dan hoe het was, toen ik nog 3 à 4 keer per week moest dialyseren. Je zit dan uren vast aan naalden en slangen, je kunt geen kant op. En na zo’n dialyse voel je je eigenlijk niet eens beter. Maar ja, je hebt geen keuze. Je overleeft het anders niet.”

Vrijheid

De dialyses zijn nu niet meer nodig. Carmilla heeft haar vrijheid terug, zoals ze het zelf omschrijft. “Mijn leven is niet meer afhankelijk van een machine. Door de nierziekte werd mijn wereldje steeds kleiner. Ik kon niet meer werken, niet sporten. Ook een sociaal leven bijhouden was lastig. Op vakantie gaan was moeilijk door de dialyseapparatuur. Ik zou graag ooit eens met een camper willen rondreizen, dat kan nu! En weer werken, al is het maar parttime. Dat is ook vrijheid.”

Kleine dingen

Het mooiste moment sinds de operatie was vorige week, toen ze met mooi weer over het strand liep met haar honden. “Ik merkte dat ik steviger door kon wandelen dan vroeger. Ik zag een strandtent in de verte en toen we daar aankwamen dacht ik: ‘ik kan best nog wel een stukje verder’. Dat kon ik vroeger niet. Het was een simpel moment, met het zonnetje op mijn gezicht. Het zijn de kleine dingen die het doen.”

Vastbesloten

Carmilla moedigt andere nierpatiënten aan om zelf ook actief bezig te zijn met het zoeken naar een donornier. “Dat heeft mij ontzettend geholpen. Ik ben niet passief gaan zitten wachten, ik was vastbesloten om door te zoeken. Natuurlijk begrijp ik het dat sommige zieke mensen de energie niet kunnen opbrengen, maar mijn zoektocht heeft mij juist veel energie gegeven. Uiteindelijk heb ik mijn nieuwe nier niet via de Facebook-oproep gekregen, maar er is wel iets geweldigs uit voortgekomen. 4 mensen die zich via Facebook hadden aangemeld om mij een nier te schenken, hebben hun nier aan een andere donorpatiënt kunnen geven. Dat is misschien nog wel het mooiste.”

Beeld: Carmilla Corporaal