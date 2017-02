Heftig: Peter doneerde zijn nier, maar werd daardoor zelf nierpatiënt

Peter Keijsers is door het oog van de naald gekropen. Hij doneerde een nier aan een onbekende, maar tijdens de operatie ging het mis. Hij kreeg een slagaderlijke bloeding en moest gereanimeerd worden. “Het is een wonder dat ik er nog ben.”

“Ik ben er nog steeds en ik ben fysiek eigenlijk heel goed”, zegt Peter in Hart van Nederland. Op het functioneren van zijn overgebleven nier na dan. Door het incident is Peter namelijk zelf nierpatiënt geworden.

Stomme pech

Spijt van zijn nierdonatie heeft hij absoluut niet. “Het ging niet helemaal als gepland. De kans dat dit gebeurt is extreem klein, en het kan bij elke operatie gebeuren. Het was stomme pech. Maar ik zou het zo weer doen.”

Bron & beeld: Hart van Nederland