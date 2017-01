Niet meer appen tijdens het autorijden dankzij deze 4 hulpmiddelen

WhatsAppen achter het stuur. Jij doet het misschien ook wel eens. Heb je moeite om de verleiding van het appen te weerstaan? Dan zijn deze hulpmiddelen misschien iets voor jou.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Dit gezin gebruikte een week lang geen beeldschermen



Het is heel verleidelijk om even dat appje te versturen terwijl je rijdt, maar het is zeker niet ongevaarlijk. Bovendien betaal je een boete van 230 euro als je gepakt wordt. Het beste is natuurlijk om je telefoon onderweg helemaal uit te zetten.

Technisch onmogelijk maken

Minister Schultz van verkeer deed onlangs een oproep om smartphonegebruik in voertuigen technisch onmogelijk te maken. Telecom- en autofabrikanten doen dan ook onderzoek naar apps die telefoons blokkeren tijdens het rijden. Maar dat gaat verkeersorganisatie Veilig Verkeer Nederland (VVN) niet snel genoeg.

SafeDrivePod voor truckers

VVN is samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) een samenwerking gestart met SafeDrivePod. Een SafeDrivePod is een klein apparaatje dat alle tekstfuncties van de smartphone blokkeert zodra een voertuig rijdt. Even appen, facebooken of twitteren kan dan dus niet meer. Zo’n 1.000 truckers rijden al rond met dit apparaatje.

Opties voor consumenten

Vooralsnog wordt de SafeDrivePod dus vooral gebruikt door truckers. Dit zijn de opties voor consumenten:

CarPlay van Apple of AndroidAuto (die worden nu alleen nog in duurdere auto’s worden geplaatst). Via een ingebouwd beeldscherm kun je je smartphone bedienen, ook met spraak. Krijg je een WhatsApp binnen, dan druk je op de ‘reply-knop’ in je stuur en spreek je een bericht in. AirPod is een goedkopere variant. Dat is een draadloze koptelefoon waarmee je, met besturingssysteem iOS 10, via spraak berichten verstuurd. De vraag is wel of dit niet teveel afleidt van het verkeer. Een meer preventieve maatregel: Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde samen met telefoonfabrikant Samsung de app Beat the Street. Een virtual reality-app die al bij een jonge doelgroep voor meer bewustwording moet zorgen over de gevaren van telefoongebruik in het verkeer. Verzekeringsmaatschappij Interpolis lanceerde AutoModus. Dit is een app die door de gebruiker zelf moet worden ingeschakeld. Via een puntensysteem wordt de bestuurder beloond: hoe langer je je telefoon niet aanraakt, hoe meer punten je krijgt.LEES OOK:

Bron: RTL Nieuws, beeld: Shutterstock