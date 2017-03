Video: Ari (5) hoort dat hij een nieuw hart krijgt

De kleine Ari wachtte 211 dagen in het kinderziekenhuis in Boston (VS) op een nieuw hart. En nu is het zover! Zijn ouders Mike en Erica vertellen het mannetje het goede nieuws in bovenstaande video.

“Kan ik dan morgen naar huis”, vraagt het ventje hoopvol. “Morgen niet, vertelt zijn vader. “Maar snel daarna wel.” Ari kreeg zijn hart op vrijdag 3 maart om 11:32 uur en de operatie is goed verlopen.

Zorgen

Toch is zijn toekomst niet zonder zorgen. De kans is 70% dan hij het eerste jaar met zijn nieuwe hart zal overleven, maar als dat lukt zal hij alsnog de rest van zijn leven een verhoogd risico op hartklachten hebben. Ook moet hij een leven lang medicijnen blijven slikken.

