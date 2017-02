Gisteren werd bekend dat er in augustus een nieuwe documentaire over het leven van prinses Diana te zien zal zijn. Het is 31 augustus 20 jaar geleden dat de prinses op tragische wijze om het leven kwam.

De documentaire wordt in samenwerking met het Amerikaanse tijdschrift People gemaakt. Zij willen de prinses 20 jaar na haar dood eren met een 2-delige serie. Prinses Diana stond maar liefst 57 keer op de cover van het populaire magazine, een record dat op de dag van vandaag nog niet gebroken is.

Eerbetoon

“Prinses Diana fascineert, tot op de dag van vandaag,” zegt People’s hoofdredacteur in een statement. “We houden nog steeds evenveel van haar als toen de hele wereld haar leerde kennen in 1981.”

Het eerbetoon zal een special worden van 4 uur, verdeeld over 2 afleveringen. De documentairemakers zullen vooral met veel naasten van de prinses herinneringen ophalen. Of Diana’s zoons William en Harry ook aan het woord komen, is nog even de vraag. Eerder werd al wél bekend dat de prinsen hun moeders dood binnenkort zullen eren met de onthulling van een nieuw standbeeld (zie bovenstaande video).

Tragisch ongeluk

Prinses Diana kwam op 36-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs, samen met haar vriend Dodi Al-Fayed en hun chauffeur Henri Paul.

Diana wordt niet alleen herinnerd als de “Princess of Wales,” maar ook als liefhebbende moeder en weldoener. De prinses heeft veel betekend in campagnes tegen het gebruik van landmijnen en in het verminderen van het stigma rondom Aids.

We hopen uiteraard dat de documentaire ook snel in Nederland te zien zal zijn!

Bron: People & Good Housekeeping. Beeld: GettyImages