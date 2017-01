Het ‘nieuwe’ kapsel van Kate is het gesprek van de dag in Engeland

Kate stond natuurlijk al bekend om haar mooie bruine lokken, maar haar kapsel is opnieuw het gesprek van de dag in Engeland.

Gisteren gaven prins William, Kate en Harry een speech over mentale gezondheid. Na afloop van de speech ging het niet over de boodschap van dat verhaal. Waar het wel over ging, was het kapsel van Kate. Volgens de Britse pers heeft het haar van de hertogin van Cambridge namelijk ineens veel meer volume dan een paar weken geleden. Wat ons betreft heeft Kate haar haar gewoon een keer in een ander model laten föhnen. En ook dat staat haar fantastisch.

Pumps

Tijdens het evenement droeg Kate een prachtige jurk met bloemen van het merk Erdem. Niet alleen haar haar viel op, de hertogin droeg deze keer ook geen huidkleurige, zwarte of blauwe pumps maar koos voor donkerrode hakken bij haar jurk. En dat is volgens de Daily Mail heel uitzonderlijk. Het blijkt maar weer dat Kate niet heel veel spannends hoeft te doen om het nieuws te halen.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Meghan Markle heeft dit weekend Kate ontmoet:



Nieuw: Libelle op WhatsApp! Meld je gratis aan.

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Brunopress