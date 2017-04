Feest in huize Hazes! De kleine André Hazes jr. is vandaag op de kop af precies een half jaar oud. Een mijlpaal voor de zoon van Monique en André…

Bovenstaande video is dubbel bonus: én een filmpje met alle mooie momenten om helemaal van te smelten én tussendoor een leuk interview over de ontwikkeling van baby’s in hun eerste levensjaar.

Monique en André hebben al 6 maanden geen kind aan hun zoontje, want hij vindt eigenlijk álles leuk, zei zijn moeder eerder. Zelfs met mama mee naar de pedicure :’-)

Zelfs met mama mee naar de pedicure vindt hij leuk❣️ Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 22 Apr 2017 om 4:36 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: Instagram

