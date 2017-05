Blij nieuws voor presentatrice Zarayda Groenhart (34)

Presentatrice Zarayda Groenhart – bekend van BNN en Expeditie Robinson – heeft mooi nieuws: ze is in verwachting.

Ook presentatrice Mirella van Markus is zwanger en waarom dat “een wonder” is, zie je in de video.

In deze video volgen we Zarayda Groenhart naar de keuken voor een powersmoothie. Ze zet haar sportspullen klaar en vertelt dat bewegen belangrijk is. “Extra belangrijk omdat ik er recentelijk achter ben gekomen dat ik zwanger ben.”

Bron: Linda.tv, Beeld: ANP