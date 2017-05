Bizar! Onbekenden gooien gehaktbal met spijkers in hondenhok

Hondenbaasje Kim Bouten uit Limburg kreeg vrijdag de schrik van haar leven. Toen ze in de hok van haar geliefde Ice keek, bleek er door onbekenden iets in haar hok gegooid te zijn. Een gehaktbal met spijkers. Kim deelde het vooral op Facebook, en deze wordt massaal verspreid om hondenbaasjes te waarschuwen.

Zo plaatste Kim vrijdagavond op Facebook een foto van de gehaktbal met spijkers. Daarbij schrijft ze: “Welke malloot is er zo dapper geweest om dit bij onze Ice in zijn hok te gooien? Ben je ook zo dapper om dat even recht in ons gezicht te komen melden?” De reacties van geshockeerde buurtbewoners en Facebook-bezoeker stroomden vervolgens binnen.

Kim schrijft een paar uur later dat ze inmiddels haar geliefde viervoeter bij de dierenarts heeft achter gelaten. “Ze moet direct geopereerd worden. Ik ben zo ontzettend boos en verdrietig.” Ook meldt ze dat ze maandag aangifte gaat doen bij de politie.

Na een operatie van twee uur zijn er bij de hond acht spijkers uit de darmen en zes uit de maag gehaald. We hopen dat de lieve Ice zich snel beter voelt na deze operatie. Sterkte voor de familie!

