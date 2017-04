Een blind hondje van 11 jaar oud is op eerste paasdag gegrepen door een vechthond in het Zwolse Aa-park. Bij Hart van Nederland en De Stentor doet baasje Inge Pouwels haar verhaal: “Het was een bloedbad, Milou is aan alle kanten gepakt.”

Rond 17.00 uur liep Inge haar gebruikelijke rondje door het park naast haar woning. Ze had haar 2 hondjes terriër Milou en een shih tzu aan de lijn. “In de verte kwam een jongen aanlopen met aangelijnd een vervelende hond met zo’n grote, dikke, zwarte kop. Een mengeling van 2 vechthonden. Automatisch pakte ik de riemen wat korter”, vertelt Inge bij De Stentor. Maar dan gaat het helemaal mis, legt ze uit in bovenstaande video. Terriër Milou wordt door de vechthond in haar nek gegrepen en heen en weer geslingerd. “Het duurde minutenlang, wat een gekrijs, je wilt het niet weten. De jongen deed niks en ik had m’n andere hondje ook nog vast, dus kon ook niet veel doen.”

Direct na het ongeval racen Inge en Milou naar de dierenarts. Inmiddels heeft het hondje veel hechtingen en krijgt ze medicijnen. Het is nog afwachten of Milou er weer helemaal bovenop komt; mogelijk zal ze haar voorpootje nooit meer kunnen gebruiken. Baasje Inge Pouwels heeft er logischerwijs de hele nacht niet van geslapen.

Het is nog onduidelijk wat er met de vechthond is gebeurd. De politie was maandag niet bereikbaar voor commentaar, meldt Hart van Nederland.

