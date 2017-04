Is het jou weleens opgevallen dat de knoopjes van de blouse van manlief aan de andere kant zitten dan die van jou? Bij de heren zit de rij knoopjes aan de rechterkant, bij de dames links. Dit heeft een heel bijzondere reden, waarvoor we een paar eeuwen terug in de tijd gaan.

Het zit als volgt: rond de 13e eeuw werd de knoop uitgevonden en in die tijd konden alleen welgestelde mannen en vrouwen het zich veroorloven om een blouse met knoopjes aan te schaffen.

Dienstmeisjes

Maar hoe rijk je ook was, voor de heren was het indertijd gebruikelijk om gewoon je eigen kleren aan te trekken. De fortuinlijke dames hadden daarentegen dienstmeisjes die ze in de kleren hielpen. En dát is dus precies de reden dat de knoopjes aan de linkerkant zitten. Het was op die manier nu eenmaal praktischer voor de dienstmeisjes om de blouse dicht te knopen.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Bright Side. Beeld: iStock