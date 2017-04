Zien: exclusieve beelden van Sylvies verjaardagsfeestje met verloofde Charbel

Sylvie Meis heeft waarschijnlijk een heerlijke Pasen. De presentatrice vierde afgelopen donderdag haar 39ste verjaardag en werd op haar verjaardag ten huwelijk gevraagd door haar nieuwe liefde.

Sylvie deelde het heuglijke nieuws op Instagram met een foto van een knoepert van een verlovingsring. daarnaast deelde de presentatrice foto’s van haar feestje op Instagram. Opmerkelijk genoeg was haar verloofde Charbel op geen van die foto’s te zien. Maar de zakenman was wel degelijk van de partij, getuige deze beelden in de video. Op de foto’s is te zien hoe ze samen onderweg zijn naar het verjaardagsfeestje en Sylvie een wel heel feestelijke accessoire draagt (en dan hebben we het niet over die gigantische ring).

❤ #isaidyes 💍 #engaged Een bericht gedeeld door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 12 Apr 2017 om 1:37 PDT

Bron en beeld: Show.nl