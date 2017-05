Goed nieuws van Moeder Natuur: na donderdag zijn we van de kou af

Hoera! April en mei waren op zijn zachtst gezegd niet echt warme hoogstandjes te noemen. Maar de warme dagen komen er dan eindelijk – definitief – aan. De kou is bijna, bijná uit de lucht.

In de video hierboven zie je hoe je je slaapkamer klaarmaakt voor de zomer.

De komende dagen moeten we nog even ‘doorbijten’, maar als het aan weerman Dennis Wilt van Buienradar ligt gaat het vanaf donderdag dan toch echt gebeuren. Zon én warme(re) temperaturen.

Dinsdag en woensdag is het nog fris, met temperaturen tussen de 11 en 15 graden. Volgens de weerman is dat drie tot vier graden kouder dan het gemiddelde. Maar na woensdag wordt het eindelijk warmer. “De wind gaat draaien en komt dan vanuit het oosten, niet meer vanaf de koude Noordzee.”

Donderdag

Donderdag stijgt de temperatuur naar een aangenamere 17 tot 20 graden. En de zon is actief aanwezig. Vrijdag is het broeierig en met 19 graden aardig warm. Maar de weerman voorspelt wel regen: vanaf vrijdag en ook in het weekend worden stevige buien verwacht, met ook onweer.” Gelukkig is de regen geen voorbode voor opnieuw koud weer, want de weerman verzekerd rtlnieuws.nl dat de kou voorlopig écht definitief achter ons ligt.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: rtlnieuws.nl Beeld: iStock