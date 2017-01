Nu het buiten zo koud is, hebben vooral vrouwen er vaak last van: ijskoude handen en voeten. Waarom hebben vrouwen dit vaker dan mannen? En wat kun je ertegen doen?

Het is echt waar: koude handen en voeten hebben is een typisch vrouwenkwaaltje. Dat komt hierdoor: over het algemeen kunnen vrouwen hitte beter opslaan dan mannen. Om dat te kunnen doen, is het vrouwenlichaam zo geprogrammeerd dat er een continue bloedstroom is naar vitale organen, zoals de hersenen en het hart. Die bloedstroom gaat dus juist weg van andere lichaamsdelen, zoals handen en voeten. Onderzoek van de Universiteit van Utah wijst uit dat vrouwen een iets hogere lichaamstemperatuur hebben dan mannen, maar hun handen en voeten daarentegen zo’n 2 graden kouder zijn.

Dit doe je ertegen

6 tips om koude handen en voeten te voorkomen:

1. Draag veel lagen

Trek verschillende lagen kleding aan: een hemd, T-shirt, vest, jas én een sjaal. Hoe warmer je lijf is, des te minder bloed er nodig is vanuit je handen en voeten om je torso warm te houden. Warm torso, warme handen en voeten.

2. Eet hete pepers

Doe lekker veel peper door je eten. Door capsaïcine, een stof die in hete pepers zit, denkt je zenuwstelsel dat je gewond bent, waardoor het ervoor zorgt dat je het warmer krijgt.

3. Haal diep adem

Als je gestrest bent, vernauwen de bloedvaten in je vingers en tenen, waardoor je het sneller koud krijgt. Haal een paar keer heel diep adem of mediteer zo’n 10 à 15 minuten. Uit onderzoek blijkt dat meditatie of diep ademen ervoor zorgt dat je handen en voeten warmer worden.

4. Zwaai met je armen

Draai grote cirkels met je armen. Dit stimuleert de bloedcirculatie naar je vingers toe; zo krijg je snel warme handen.

5. Eet omega-3

Ook omega-3 is goed voor je bloedcirculatie. Deze vetzuren zitten vooral in vette vis, zoals zalm en haring. Je kunt ook voedingssupplementen met omega-3 slikken.

6. Drink cafeïnevrije koffie

Cafeïne zou de bloedvaten licht kunnen vernauwen, waardoor je het sneller koud krijgt. Kies daarom liever voor cafeïnevrije koffie.

LEES OOK:

BEKIJK OOK:

Winterhanden en wintertenen, wat zijn dat nou eigenlijk? Dokter Rutger legt uit.

Bron: Prevention.com. Beeld: ANP