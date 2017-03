Libelle Legt Uit: waarom hebben we een zomer- en wintertijd?

Komende nacht gaat de zomertijd in. Maar kunnen we nu een uur langer of korter slapen? Libelle onderzocht hoe het ook alweer allemaal zit met die zomer- en wintertijd.

Vannacht om 2 uur wordt de klok een uur vooruit gezet, naar 3 uur. Helaas: een uur korter slapen. Bang voor slaapgebrek? In bovenstaande video geeft dokter Rutger tips tegen slapeloosheid.

Wat is eigenlijk de ‘echte’ tijd?

De wintertijd is de ‘echte’ tijd. De zomertijd is bedacht. De eerste persoon die voorstelde om een zomertijd in te voeren was de Brit William Willet in 1907. Pas in de Eerste Wereldoorlog werd de zomertijd voor het eerst ingevoerd, door de Duitsers (in 1916). Er werd, ook in Nederland, gebruik van gemaakt tot 1943. En in Nederland werd de zomertijd in 1977 opnieuw ingevoerd.

Waarom hebben we de zomertijd?

Heel simpel: om energie te besparen. In de jaren 70 was er een grote oliecrisis in de wereld. Om economische redenen werd de zomertijd opnieuw ingevoerd: in de zomer wordt het zo vroeg licht, dat er veel daglicht verloren gaat. Door de klok een uur vooruit te zetten, is het ’s avonds een uur langer licht en wordt er meer gebruik van het licht gemaakt. Door meer gebruik te maken van het daglicht, gebruik je minder energie.

Hoeveel landen hebben een zomertijd?

Er zijn 70 landen in de wereld die een zomer- en wintertijd hanteren. Alle landen van Europa doen er in ieder geval aan mee. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. In Nederland noemen we het zomertijd, de internationale naam is Daylight Saving Time (DST).

Duren de zomer- en wintertijd even lang?

Nee, de zomertijd duurt het langst: 7 maanden. De wintertijd duurt 5 maanden.

