Libelle legt uit: hoe vaak moet je je matras reinigen?

Als je het goed doet, lig je er elke nacht 8 uur lang op. Maar hoewel we ons beddengoed regelmatig in de wasmachine gooien, doen we eigenlijk niets met ons matras. Moet dat eigenlijk? En, hoe doe je dat dan?

We bellen met huishoudgoeroe Zamarra Kok, die bekendstaat als ‘speedcleaner’. Zamarra: “Het klinkt misschien een beetje vreemd gezien mijn beroep, maar ik hou eigenlijk helemaal niet van schoonmaken. Het moet van mij zo snel en simpel mogelijk.” Een vrouw naar ons hart.

Lekker makkelijk

Ter zake dan maar. Moet dat, je matras reinigen? “Als je een goede molton hebt, is dat helemaal niet nodig”, vertelt Zamarra. “Het lichaamsvocht wordt in de molton opgevangen en wanneer je elke dag je dekens openlegt en het raam een uurtje open laat staan, is er niets aan de hand.” Voor de hevige zweters heeft de huishoudexpert nog een tip. “Bij winkels als Ikea kun je ook moltons kopen met een plastic onderlaag. Het ademt wat minder, maar zo trekt het zweet niet in je matras. Ook ideaal met kinderen die af en toe in bed plassen.” En je molton wassen? Dat doe je eens in de maand op 60 graden. Op die temperatuur is alle huisstofmijt weer verdreven.

Strooien maar

Gelukkig is er hoop wanneer je voor het lezen van dit artikel nog nooit van een molton gehoord had. Met een flinke zak soda verwijder je namelijk een hoop viezigheid uit je matras. Zamarra: “Strooi de soda over het matras en laat het een paar uurtjes liggen. Het zout neemt het vocht in het matras op en werkt desinfecterend. Daarna zuig je het gemakkelijk op met de stofzuiger.” Handig: ditzelfde trucje werkt ook bij schoenen die naar zweet ruiken.

Koffievlek

Geen vocht en huisstofmijt meer: check. Maar een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. Dus wat te doen wanneer je een kop koffie of glaasje jus over je matras laat vallen? “Dep eerst voorzichtig met een paar vochtige handdoeken. Is de vlek dan nog niet weg? Maak dan een sopje met een wolwasmiddel en dep daarmee nogmaals op de vlek.” Wanneer de vlek al is opgedroogd, is het raadzaam om even langs de drogist te gaan voor een flesje reiniger voor bekleding en tapijt.

Libelle Legt Uit

Heb jij ook een prangende vraag die je wilt laten uitzoeken door de redactie van Libelle Daily? Laat het ons weten! Mail je vraag naar onlineredactie@libelle.nl o.v.v. Libelle Legt Uit.

Is je matras lekker schoon? Tijd om te gaan slapen. Zo slaap je heerlijk tijdens deze warme zomernacht:

LEES OOK:

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock