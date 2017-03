”Melania Trump pakt haar koffers en vertrekt”

Even leek het erop dat president Donald Trump de komende 4 jaar het rijk voor zich alleen zou hebben. Zijn vrouw Melania zou namelijk liever met hun zoon Barron in New York blijven wonen. Toch lijkt daar nu verandering in te komen.

Volgens de nieuwswebsite TMZ is de kogel door de kerk en vertrekt Melania binnenkort met Barron naar het Witte huis.

New York

Toen Donald Trump dit jaar werd verkozen tot president, verbaasde Melania heel Amerika door niet direct haar intrek te nemen in het Witte Huis. In plaats daarvan koos de presidentsvrouw ervoor om in New York te blijven met haar 10-jarige zoon Barron. Het was de bedoeling dat de Melania heen en weer zou reizen tussen Washington DC en New York, maar dit is tot op heden nog maar weinig gebeurd.

Nieuwe school

TMZ heeft nu van ingewijden vernomen dat Melania definitief heeft besloten om met Barron naar het Witte Huis te verhuizen. De 10-jarige jongen, die aanstaande maandag jarig is, zal wel eerst nog zijn schooljaar moeten uitzitten in New York, waar hij momenteel les volgt. De Trumps zouden een school in Washington DC hebben uitgekozen, waar Barron na de zomer zal beginnen met zijn nieuwe schooljaar.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: TMZ. Beeld: Show.nl/Getty