Onbekenden worden per ongeluk uitgenodigd op kraamvisite en komen écht

Baby’s zijn altijd leuk (zie video), maar helemaal als het je eigen vlees en bloed betreft. Oma Teresa Lashley stuurde – zo trots als ze was – dan ook een groepsberichtje met de mededeling dat haar kleinkind bijna geboren zou worden. Maar het ging een beetje mis: ze stuurde de tekst óók naar een volstrekte vreemde.

En de anonieme ontvanger van het blije nieuws deed iets totaal onverwachts.

Eh… Wie is dit?

Deorick Williams en zijn broer Dennis besloten namelijk langs te gaan in het ziekenhuis om de baby een warm welkom te geven. “Ik werd een beetje gedesoriënteerd wakker en toen ik het sms’je zag, kleedde me direct aan om naar het ziekenhuis te gaan”, vertelt Deorick. Vervolgens realiseerde hij zich dat hij geen enkel nummer herkende waaraan het groepsbericht was verstuurd. “Ik stuurde een sms aan de groep dat ze het babynieuws naar het verkeerde nummer hadden gestuurd, maar dat merkte niemand op”, gaat hij verder.

Verrassing

Toen er ook een foto werd gestuurd van de moeder met haar kersverse kroost, wisten de broers zeker dat dit bericht niet voor hen bedoeld was. In plaats van het groepsgesprek te verlaten, besloten ze gewoon even langs te gaan. Ze wilden de ouders en uiteraard de oma persoonlijk even feliciteren. “Omdat we toch al uitgenodigd waren, leek het ons wel zo leuk ze cadeautjes te gaan brengen.” Deorick en Dennis namen luiers, een speen en een flesje mee om de baby te verwelkomen.

Onverwachts gezellig

En de reactie van de familie? Eén van de broers vertelt: “Iedereen was erg stil toen we de ziekenhuiskamer binnenliepen. De familie vroeg zich af wie we waren, toen legden we uit wat er was gebeurd.” Deorick en Dennis raakten in gesprek met de ouders en een vriend van de familie en mochten daarna de baby bewonderen. Ze besluiten: “Het was erg gezellig.”

