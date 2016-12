Hoe gaat het nu met Pippi Langkous, Annika en Tommy?

Wie is er niet opgegroeid met de vrolijke kinderserie Pippi Langkous? Miljoenen mensen over de hele wereld zaten jarenlang aan de buis gekluisterd als Pippi en haar vriendjes Annika en Tommy te zien waren. Hoe zou het nu, bijna 50 jaar later, met het drietal gaan?

Je zou denken: de serie, die in 1967 voor het eerst op televisie te zien was, trok zóveel kijkers, daar hebben de drie kindsterretjes bakken met geld aan verdiend. En ze waren vast de meest gevraagde acteurs in Zweden en daarbuiten. Maar niets is minder waar.

Acteerrollen

De bekendheid die de enorme kijkcijfers meebrachten, zorgde ervoor dat Inger Nilsson (Pippi), Maria Persson (Annika) en Pär Sundberg (Tommy) voor altijd bekend zouden staan als de kinderen uit Pippi Langkous. Nieuwe acteerrollen kregen de drie daarom bijna niet. Alleen Inger Nilsson heeft nog in nieuwe series en één speelfilm gespeeld.

Secretaresse

Veel geld hebben de drie ook niet verdiend aan Pippi Langkous. Het is in Zweden verboden om kinderen te betalen, waardoor geen van de drie financieel heeft geprofiteerd van het enorme succes. Daarom hebben ze nu alle drie een ‘gewone’ 9-tot-5-baan. Inger Nilsson werkt als medisch secretaresse, Maria Persson is verpleegster geworden en Pär Sundberg is manager van een bedrijf in Zweden.

Zo zien de drie kindsterretjes er nu uit:

Even terugblikken op hoe het vroeger was:

LEES OOK:

VIDEO: 3x handige kaarsentrucs.

Bron: AD. Beeld: ANP