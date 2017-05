Dit is de reden waarom je een stuiptrekking maakt vlak voor je in slaap valt

Bijna iedereen heeft het weleens gehad: net als je op het punt staat om in slaap te vallen, schiet je plotseling met een schok weer wakker. Hoe komt dat toch?

Zo’n stuiptrekking heet een hypnagoge schok of een slaapstuip. Wetenschappers zijn er niet over uit wat het precies veroorzaakt; er zijn verschillende theorieën over. Sommigen stellen dat het kan voorkomen dat de hersengebieden die zorgen voor waarneming nog wakker zijn, terwijl het gedeelte van het brein dat alle spieren aanstuurt wel al slaapt. Het wakkere hersengebied denkt daardoor dat je valt en spant in een reflex al je spieren aan om je overeind te houden. Andere wetenschappers denken dat de stuiptrekkingen iets te maken hebben met stress, angst of een verstoorde nachtrust.

Oertijd

De Belgische site HLN ging op onderzoek uit en kwam tot een heel andere conclusie op de vraag waar die ‘spastische’ schokken toch vandaan komen. Het antwoord brengt ons héél ver terug in de tijd. De verklaring voor die stuiptrekkingen ligt namelijk in de oertijd, toen de mensen nog holbewoners waren.

Leven of dood

Voor holbewoners waren de stuiptrekkingen een trucje om onszelf tegen te houden wanneer we tegen een boom in slaap dreigden te vallen. De spastische trekjes hielden ons wakker, en dus ook in leven. Daarnaast zou het ook een controle zijn om te zien of we nog leven. In die tijd werd te stil liggen namelijk geassocieerd met gevaar en zelfs de dood. De schokken zijn simpelweg nooit helemaal uit het systeem van de mens verdwenen…

Beeld: iStock