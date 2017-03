Het zit erop, het is klaar. Alle rondes zijn gespeeld, we weten welke kandidaten in de finale staan en wie ze verdenken. In de laatste loeispannende afvalronde vóór de Grand Finale-show (waarin de uitkomst wordt gegeven en de mollenstreken op een rij worden gezet) zijn genoeg aanwijzingen gegeven om je vannacht uit je slaap te houden. Dit zijn ze.

Althans, eerst moeten we nog heel even huilen om het vertrek van Diederik.

Maar @DiederikJekel is sowieso een van de Leukste kandidaten EVER!! #WIDM — Wendy (@wendyherex) 4 maart 2017

Boe!

Ok… Dan is het nu echt tijd om je op de hints te storten. Molboekje in de aanslag en analyseren maar, wat gebeurde er in aflevering 9?

Aflevering 9 vanavond!! Wie is de mol? om 20.25 op npo 1 #widm pic.twitter.com/Ca2e1qOyqM — Thomas Cammaert (@thomascammaert) 4 maart 2017

1. Het Twitteraccount van @IkBenDeMol tweette voorafgaand aan de aflevering ‘Eén na laatste’. Thomas belandde als tweede, en één na laatste in de finale. Hij kreeg als eerste zijn groene scherm te zien, nadat Jochem al geplaatst was voor de finale.

Plus:

“Een ná laatste”, Thomas was een na laatste klaar met zijn puzzel. #widm #moltalk — WIDMHINTS.nl (@widmhintsnl) 4 maart 2017

2. Thomas zei: “Als er een opdracht is die je wilt winnen, dan is het deze wel.” Dit is de enige opdracht die de Mol kan winnen om geld uit de pot te krijgen.

3. Sanne en Jochem zijn tijdens de touw-opdracht veel aan het hoofdrekenen. De Mol zou vooraf wel weten welke bomen hij moet pakken om tot het bedrag te komen. Toch?

#widm #moltalk Jochem is nu nog steeds aan het tellen en rekenen. Ik vind deze wie is de mol als behalve logisch. Alleen maar moeilijk — Maurice (@MauriceGalje) 4 maart 2017

4. Juist, en Jochem heeft veel moeite met de bedragen op de bomen; hij komt niet eens toe aan de puzzelopdracht. Niet echt een actie voor een Mol, zou die zich niet beter hebben voorbereid, zoals Sanne en Thomas hebben gedaan?

5. De laatste aanwijzing richting de Tweelingenhint , het bedrag wordt tijdens de laatste opdracht van het seizoen verdubbeld, dus ging het maal twee.

6.

#widm in moltown heette iemand sundown jackson, dat is ook de naam van de laatste scene van soldaat van oranje, hint naar thomas #MolTalk — Widm (@Widm13) 4 maart 2017

Sundown Jackson! #moltown De laatste scène in soldaat van oranje is de zonsondergang! #widm #moltalk — lisa (@li1998sa) 4 maart 2017

7.

#widm #moltalk nog een aanwijzing dat Thomas mijn mol is; “war” en “45” = Soldaat van Oranje? pic.twitter.com/dofgqlDcZo — Zomerfan (@zomermensje) 4 maart 2017

Wie verdenkt wie?

Jochem verdenkt Sanne

Sanne verdenkt Thomas

Thomas verdenkt Jochem

Ondanks alle spanning kon er op Twitter nog gelachen worden…

Het moment dat je op een verjaardag te horen krijgt dat het bier op is. #widm #moltalk pic.twitter.com/XikhBGD2Ia — Tim Schaap (@timmieschaap) 4 maart 2017

Volgende week weten we dus wie de Mol is. Of weet jij het nu al? En ga je erbij staan op het plein? Laat het ons weten in de comments!

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Twitter, Wie is de Mol hints. Beeld: uitzending