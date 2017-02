Nijntje-tekenaar Dick Bruna op 89-jarige leeftijd overleden

Tekenaar Dick Bruna is gisteravond in zijn woonplaats Utrecht overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekend gemaakt. Bruna overleed in zijn slaap. Hij is 89 jaar geworden.

Bruna werd wereldberoemd met zijn tekeningen van Nijntje: wereldwijd zijn er 85 miljoen boeken van Nijntje verkocht.

In het museum

Vorig jaar opende in Utrecht het Nijntje Museum. En in datzelfde jaar hing het werk van Bruna tussen de Rembrandts en Vermeers in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Nijntje werd er een Bruna-tentoonstelling gehouden in het museum.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: NOS. Beeld: ANP