Nog nooit eerder vertoonde foto’s van een zwangere Marilyn Monroe

Toen filmster Marilyn Monroe op 36-jarige leeftijd overleed, was ze kinderloos. Uit recent opgedoken foto’s blijkt nu dat Marilyn wel degelijk een keer zwanger is geweest. Op de beelden is duidelijk te zien dat de filmster een babybuikje heeft.

De foto’s zouden op 8 juli 1960 in New York City zijn gemaakt toen Marilyn 34 jaar oud was.

De bijzondere foto’s waren in het bezit van Marilyn’s goede vriendin, Frieda Hull. Frieda heeft de foto’s altijd voor zichzelf gehouden tot ze 2 jaar geleden overleed. Na het overlijden van Frieda zijn de foto’s doorverkocht aan haar buurman Tony Michaels, als deel van haar bezittingen. De foto’s zijn gekocht voor 2.000 dollar waaruit blijkt dat Tony geen idee had wat hij eigenlijk in handen had.

Vader

Tony vertelde de pers dat Marilyn voor deze baby al 3 miskramen heeft gehad, een paar dagen nadat de foto’s waren gemaakt, verloor ze helaas deze baby ook. Het is nooit helemaal duidelijk geworden of dit kwam door abortus of dat het ook een miskraam was. Opmerkelijk detail is dat Arthur Miller, Marilyn’s man, waarschijnlijk niet de vader van de baby was. Volgens Tony was dit acteur Yves Montand. Yves, die stierf in 1991, heeft voor zijn overlijden toegegeven dat hij een affaire had met de filmster.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Facebook/Getty Images