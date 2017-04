Zó ziet het norse bloemenmeisje van William en Kate er nu uit

William en Kate konden hun geluk niet op tijdens hun huwelijksdag in 2011. En ook de rest van Engeland was door het dolle heen, zeker tijdens de balkonscène. Al was er één iemand minder gelukkig: het bloemenmeisje.

Tijdens de kus sloeg het 3-jarige meisje haar handen voor haar oren en trok ze een boos gezicht. Daarmee trok niet de kus, maar zij de aandacht en de foto ging dan ook de hele wereld over. Inmiddels is het meisje, Grace Van Cutsem, 9 jaar en kan er gelukkig weer een lach vanaf.

My saving Grace! ‍♀️⛑ HaPpY ChRiSTmaS tO y’ aLL Een bericht gedeeld door Rose Astor (@whereisrose) op 25 Dec 2016 om 10:43 PST

G Heading off for her first solo night out quite emotional for mama! #9goingon19 @peligoni #peliparty ⚓️ please look after her @coco_brooks_ @ionabathurst Een bericht gedeeld door Rose Astor (@whereisrose) op 24 Aug 2016 om 9:23 PDT

Bron: HLN.be, Instagram. Beeld: ANP