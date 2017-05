NOS-presentatrice Dione de Graaff openhartig over kinderwens die niet is uitgekomen

Na een zware periode heeft presentatrice Dione de Graaff (47) het liefdesgeluk gevonden bij haar vriend Nando Boers, met wie ze nu 7 jaar samen is. Toch is er een groot gemis in haar leven: ze had heel graag moeder willen worden. “Maar sommige dingen lopen nu eenmaal anders”, zegt ze tegen Story. Gelukkig heeft ze een manier gevonden om haar moedergevoelens toch kwijt te kunnen (zie video).

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP