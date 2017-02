Bij de Nederlandse Spoorwegen hadden ze vandaag een feestje te vieren. De aanleiding? Een wel héél romantisch huwelijksaanzoek op station Haarlem: conducteur Leo van Haaster (55) ging daar namelijk op zijn knieën voor vriendin Marlies de Beij (46). Het aanzoek liep gelukkig niet zo af als in bovenstaande video.

De NS, werkgever van beide geliefden, zat in het complot.

Bijzonder moment

”Het was een prachtige dag en Marlies was compleet verrast!” vertelt Leo enthousiast aan Metronieuws. Zo’n 3 maanden geleden besloot de NS-conducteur dat hij zijn vriendin ten huwelijk wilde gaan vragen. En omdat ze beiden bij de NS werken, Leo als conducteur en Marlies als Tickets- en Servicemedewerker, besloot Leo hun werkgever ook te betrekken bij het bijzondere moment.

Gelokt

Marlies kreeg te horen dat ze een extra dienst moest werken, om haar naar het juiste station te lokken. ”Gewoonlijk werkt zij bij Schiphol, maar vandaag moest ze naar Haarlem komen. Daar kreeg ze een melding dat ze naar het perron moest komen om iemand met een handicap in de trein te helpen. Niet zo vreemd: normaal gesproken doet zij dat ook. Dus ze kwam nietsvermoedend naar beneden lopen, en toen stond ik daar ineens.” Hoewel de 2 allebei al jarenlang bij de NS werkten, zijn ze ‘pas’ 5 maanden samen. ”Maar het voelde zó goed, dat ik geen moment twijfelde.”

Nostalgisch ritje

Het stel mocht na het aanzoek met ‘De Kameel’ (een oud, tweekoppig treinmodel) een nostalgisch ritje maken. ”Bij terugkomst in Amsterdam werden de deuren van de Koninklijke Wachtkamer geopend en stond er een heerlijke lunch voor ons klaar”, vertelt Leo. ”Dat is toch fantastisch?” De conducteur is dan ook behoorlijk in zijn nopjes met zijn baas. ”Ik ben ontzettend trots op mijn werkgever. Ze hoeven dit niet te doen, maar ze doen het toch maar mooi!” De plechtigheid vindt op 20 juli plaats.

Bron: Metronieuws.