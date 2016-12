Vader meisje van Nulde: ‘Moordenaar op onbegeleid verlof’

De moordenaar van het meisje van Nulde mag begin volgende maand op onbegeleid verlof. Dat zegt Martin Huisman, de vader van het meisje, in een hartverscheurend interview bij Hart van Nederland.

15 jaar geleden wordt op het strand van Nulde een rompje aangetroffen. Andere lichaamsdelen liggen op verschillende plekken in Nederland. Na onderzoek blijkt het te gaan om Rowena van 4.

Ze is door haar stiefvader mishandeld, vermoord en in stukken gesneden; haar moeder deed er niets tegen. Samen zijn ze het land uit gevlucht. Na een grote zoektocht worden moeder en vriend aangehouden in het Spaanse Murcía.

Tbs met dwangverpleging

Mike J. krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 12 jaar en tbs met dwangverpleging. Moeder Wanda R. wordt tot 6 jaar cel veroordeeld. Zij heeft haar straf inmiddels uitgezeten en met hulp haar leven weer opgebouwd. Ze heeft een nieuw gezin.

Zo ver is Martin nog niet. Nog steeds gaat hij 3x per week naar het graf van zijn dochter, vertelt hij in het interview met Hart van Nederland. “Ik kan het niet loslaten.” Afgelopen donderdag kreeg hij een appje van Slachtofferhulp: Mike J. mag op onbegeleid verlof. Hij kan het niet geloven: “Dat komt dan vrij, zo’n varken.”

Hulp

“Financieel zit ik aan de grond. Psychisch zit ik met mezelf in de clinch.” Extra steek voor Martin is dat Mike J. wordt bijgestaan, terwijl hijzelf aan zijn lot wordt overgelaten. “Waar ik ook aanklop. Ik sta als slachtoffer met lege handen. Ik wil hulp, want mijn last wordt te zwaar met dit erbij.”

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP