Het is december 2014 als Odette Schoonenberg (te zien in bovenstaande video) last krijgt van buikklachten, obstipatie en opvliegers. Ze zit vast in de overgang, denkt de huisarts. Maar Odette is ziek: het blijkt baarmoederhalskanker. En er is meer. Veel meer.

Je bleek niet alleen baarmoederhalskanker te hebben. Wat gebeurde er?

“Ik werd getest op uitzaaiingen en er bleek een plekje op mijn long te zitten. Ook kanker, maar separate longkanker. Dat was ergens ook goed nieuws, want met uitgezaaide baarmoederhalskanker heb je niet veel kans om beter te worden. Vervolgens bleek dat de cyste in mijn eierstok geen onschuldige cyste of uitzaaiing van de baarmoederhals was, maar eierstokkanker. Nóg een andere soort. Drie soorten kanker tegelijk. Het was krankzinnig.”

Een intensieve behandelperiode volgde. Hoe zag die eruit?

“Er volgde een bijna non-stop behandeltraject van 9 maanden met ontelbaar veel chemokuren, in- en uitwendige bestralingen en operaties. De artsen stortten zich eerst op mijn long, vervolgens op mijn eierstokken en als toetje ging ik het baarmoederhalstraject in. Ik heb weleens gezegd dat ik toen drukker was dan in de tijd dat ik alleen maar mijn bedrijf runde.”

Hoe blijf je positief als je lijf je zo in de steek laat?

“Ik ben iemand die goed kan relativeren. Mijn moeder heeft de Holocaust overleefd en heeft me altijd meegegeven om van alles het beste te maken. Als ik tijdens mijn chemotherapie in bed lag, deed ik vaak mijn ogen dicht en fantaseerde ik dat ik in een 5-sterren-hotel verbleef. Zo’n levendige fantasie helpt je overal doorheen. Bovendien, bij de eerste keer dat je hoort dat je kanker hebt schrik je je wezenloos, bij de tweede keer ben je uit het lood geslagen en bij kanker nummer 3 denk je: het zal allemaal wel.”

Wat vond je het moeilijkst aan je situatie?

“Hoe je omgeving op je reageert, dat is toch wel het heftigst. Ik heb ontzettend lieve vrienden, maar sommige mensen gaan toch raar doen. De één gaat je vermijden en de ander gaat juist discussies met je aan over wat je wel en niet moet doen. Dat ik moest gaan liggen tijdens mijn chemo bijvoorbeeld of dat suiker echt de duivel is. Nederland is land met een van de hoogste kankerpercentages ter wereld, maar we doen er heel hysterisch over. Ik had soms het gevoel dat ik een besmettelijke ziekte had. Laten we stoppen met het krampachtige gebeuren rondom kanker. Dat bereik je niet door rond te rennen in een roze bh, maar door het woord kanker niet meer te vermijden.”

Je boek heet A spoonful of love. Een boek vol gezonde recepten en tips speciaal voor mensen die met kanker te maken hebben. Hoe is het idee ontstaan?

“Ik ben best wel een foodie en vind het leuk om uit te zoeken wat bepaalde voedingsstoffen voor je lichaam kunnen betekenen doen. Artsen zijn heel voorzichtig in het geven van voedingsadviezen wanneer het om kanker gaat, maar een verpleegkundig specialist vroeg me op een gegeven moment: ‘Wat éét jij?’ Ondanks alle chemokuren bleven mijn essentiële bouwstoffen, vitaminen en mineralen, zoals bijvoorbeeld magnesium, calcium, selenium etc. ruimschoots op pijl. Geluk of juist niet, die kennis wilde ik delen. Toen ik op een middag aan de chemo lag bedacht ik: ik ga een kookboek schrijven voor mensen in mijn situatie. Een boek vol gezonde én lekkere recepten voor als je ziek bent, of herstellende en extra energie nodig hebt.”

Hoe gaat het nu met je?

“Het gaat goed! Ik had eerst een soort levenshaast waarin ik alles tegelijk wilde doen, maar nu heb ik de balans gevonden. Ik ben al ruim een jaar schoon. Dat is natuurlijk relatief, zeker als je eierstokkanker – een van de dodelijkste kankersoorten – hebt gehad, maar ik blijf positief. Je weet nooit wat er nog gaat gebeuren in je leven.”

Interview: Elselien van Dieren