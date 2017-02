Kleinzoon geeft oma héél bijzondere verjaardagsverrassing

De oma van Danny Diëgo wordt op 22 februari 89. En om haar te feliciteren wil hij een landkaart maken met daarop felicitaties uit heel Nederland. Zijn héél schattige oproep op Facebook spreekt zoveel mensen aan dat dit moeilijk gaat worden: hij ontving al meer dan 16.000 felicitaties!

“Ik ga een (land)kaart maken met alle felicitaties uit heeeeeel Nederland!!! Ik heb super veel felicitaties nodig om iets vets te maken voor haar… Delen=super PLAATS JE DIGITALE FELICITATIE HIERONDER MET JE WOONPLAATS.”

Iedereen doet mee

Aan die oproep wordt massaal gehoor gegeven. Al 16.000 mensen hebben het geliked, zijn oma gefeliciteerd én het bericht gedeeld. Jaiks! Hoe moet Danny nou al die felicitaties in kaart gaan brengen? Dat had-ie zelf ook niet helemaal voorzien…

Bij het AD vertelt het 33-jarige model dat hij had gehoopt dat 500 mensen zouden reageren, “maar het loopt helemaal uit de hand!” Door het groot aantal reacties gaat een landkaart waarschijnlijk niet eens lukken. “Misschien dat ik het wel laat bundelen in een boek. Ik ben op zoek naar een oplossing, want dit krijg ik er nooit op.” Ook meedoen en een ‘Hoera’ die kant opsturen? Dat kan hier.

