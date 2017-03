Onderweg naar het ziekenhuis ziet vader ineens het hoofdje van de baby

Megan Gibson’s datum waarop ze uitgerekend ging voorbij, zonder teken dat haar baby zin had ten tonele te verschijnen. 3 Dagen later braken haar vliezen pas, maar alsnog zag ze geen reden tot haast.

Ze denkt aan haar eerste kind en verwacht nog wel even te hebben: “Toen mijn dochter geboren werd, duurde het dágenlang.” Pas op aandringen van haar man Roger stemt ze toe naar het ziekenhuis te gaan. Roger belt haar moeder, om op hun dochter te passen.

Onderweg kijkt Roger naar de buik van zijn vrouw, ziet dat die al kegelvormig is en schrikt. Geen twijfel over mogelijk: de baby is onderweg en hij kan zelfs het hoofdje al zien. Hij reageert onmiddellijk: belt 911 en zet de auto bij een tankstation.

Bevalling

Hulptroepen zijn er binnen enkele minuten, maar dan ligt de baby al tevreden in moeders armen. Roger heeft hem opgevangen. Moeder en zoon worden alsnog naar het ziekenhuis gesneld, waar vastgesteld wordt dat beiden kerngezond zijn.

Ondanks de zenuwslopende ervaring is de vader hartstikke trots en blij: Bij Fox 8 Cleveland vertelt-ie: “Het is een van de coolste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ik zag hoe mijn dochter ter wereld kwam en ik hielp mijn zoon zelf ter wereld. Een geweldige ervaring.”

Bron: Little Things. Beeld: iStock

