Busongeluk op bruiloft levert heel originele trouwfoto’s op

Je hoopt dat de dag van je bruiloft zo rustig mogelijk verloopt, maar dat was voor dit stel niet het geval. De bus die hen naar de kerk bracht, vloog in brand net nadat ze daar aankwamen. En dat zorgde (net als in de video) voor bijzondere trouwfoto’s.

Onderweg waren er al problemen met de verwarming, maar het ging gelukkig pas echt mis toen er niemand meer in de bus zat. “Een van de banden ontplofte door de hitte waardoor er een harde knal te horen was”, vertelt de bruidegom aan de Washington Post. Kort daarna vatte de bus vlam. Toen stond iedereen gelukkig al buiten.

Poseren

Er zijn geen gasten gewond geraakt bij het ongeluk en daarom liet het stel hun dag er ook niet door verpesten. De bus was een deel van hun trouwdag geworden, en een goed verhaal om later na te vertellen, en daarom besloten ze om vrolijk bij de brandende bus te poseren. Daarna kon het feest gelukkig weer doorgaan. “Het was een heel mooie bruiloft. Ik kan niet geloven dat ze zo rustig zijn gebleven”, vertelt de fotografe. Het is natuurlijk niet wat je je bij trouwfoto’s voorstelt, maar bijzonder zijn ze wel:

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook.