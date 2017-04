Onherkenbaar geschminkt: zie jij welke BN’er dit is?

Wauw, wat een metamorfose! Een bekende Nederlandse actrice plaatste deze foto van zichzelf op Twitter. Ze is onherkenbaar geschminkt. Zie jij wie het is?

Best special make-up team I ever worked with. 👵🏻💃🏻 pic.twitter.com/pUHAHv7F1g — Carice van Houten (@caricevhouten) 13 april 2017

Het is niemand minder dan Carice van Houten! “Het beste make-up team waar ik ooit mee heb gewerkt”, schrijft Carice bij de foto. Voor welke opnames de make-over precies is, zegt Carice er niet bij, maar het zou heel goed voor het nieuwe seizoen van Game of Thrones kunnen zijn.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK: