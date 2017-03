Ontmoet de persoon die al bijna 27 keer dood ging

Ian Francis (48) heeft een engeltje op zijn schouder zitten. De Britse man overleefde maar liefst drie ongevallen, twee elektrocuties, twee tumoren, een hartaanval, een bomaanslag en nu ook een gasexplosie.

Ian zelf blijft er echter vrij nuchter over. ”Magere Hein zit achter me aan, maar ik zeg hem elke keer dat hij kan opzouten.”

Elektrocuties

De vader van vijf kinderen en zes kleinkinderen heeft een nogal bewogen leven achter de rug. Het begon met twee elektrocuties. ”In 1989 kreeg ik een elektrische schok van een televisie die ik aan het herstellen was”, vertelt hij. ”Daarbij vloog ik door de kamer. Drie jaar later was het opnieuw prijs, toen ik geëlektrocuteerd werd door een slecht geaard stopcontact. Ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis met brandwonden aan mijn handen.”

Blind

Helaas bleef het daar niet bij. Op 24-jarige leeftijd werd Ian blind. ”Ik had al een probleem met mijn ogen van bij de geboorte, maar het werd alleen maar slechter. Tot ik niets keer kon zien.” Een jaar later was Ian voor de eerste keer betrokken bij een zwaar ongeval. Hij werd aangereden met een gestolen bestelwagen. De bestuurder reed door. In 2006 overkwam heb iets soortgelijks: bij een ongeval met een vluchtmisdrijf ontsnapte Ian op het nippertje aan de dood. In 2013 was hij betrokken bij een grote kettingbotsing op de snelweg, waarbij maar liefst tien wagens total loss raakten.

Afscheid

In 1998 werd voor het eerst een gezwel gevonden in zijn lichaam: een hersentumor. ”Ik nam afscheid van mijn kinderen, want er was een ingrijpende operatie nodig”, vertelt hij. ”Maar ik overleefde die.” Slecht twee jaar later werd er weer een tumor in zijn lichaam gevonden, ditmaal op zijn nieren. Artsen moesten er toen één verwijderen. Ook daar kwam hij bovenop.

Hartaanval

In 2006 sloeg het noodlot weer toe. Terwijl Ian over straat liep kreeg hij een hartaanval. ”Ik ben 17 keer teruggehaald in de ambulance op weg naar het ziekenhuis”, vertelt hij aan de Britse krant The Sun. ”De hulpverleners weigerden om me te laten gaan en opnieuw spartelde ik erdoor.” Slechts een paar maanden later was hij weer terug op de intensive care, nadat hij per ongeluk een overdosis Prozac had genomen.

Bomaanslag

Het indrukwekkendst? De Brit ontsnapte op het nippertje aan een bomaanslag van het Iers Republikeins Leger (IRA) in 1996. Hij was om de hoek van de plaats waar een explosie maar liefst 200 mensen verwondde. Alsof dat nog niet genoeg is, ontsnapte hij onlangs aan een gasexplosie. Ian was op Valentijnsdag net vertrokken voor een boodschap toen het gebouw naast het zijne in het Engelse Oxford de lucht in ging. Er bleek een gasfles ontploft. Het gebouw van drie verdiepingen met zes flats werd daarbij van de kaart geveegd. Eén bewoner kwam om. ”Ons blok is ertegenaan gebouwd, maar stortte gelukkig net niet in.”

”Grootste gelukzak”

Intussen is hij eraan gewend dat hij geen schram heeft. ”Het is gek, maar ik denk dat ik de grootste gelukzak van het land ben. Het geeft me wel wat goede verhalen om aan de mensen te vertellen”, zegt hij lachend.

Bron: The Sun. Beeld: iStock/Facebook