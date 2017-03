Opa had een geheim voor zijn vrouw: hij voedde stiekem een nestje kittens op

In een goede relatie draait alles om vertrouwen. Ténzij je vrouw je verbiedt een nestje kittens groot te brengen – dan mag je best een beetje stiekem doen.

De 85-jarige Jimmy woont in Puerto Rico met zijn vrouw. Daar is het in veel buurten niet meer dan normaal om te zorgen voor straatkatten. Zijn vrouw moet daar echter niets van weten en wil geen kat in de buurt van hun huis. Jimmy heeft echter een klein hartje en kon het niet over zijn hart verkrijgen een nestje kittens te negeren.

Lieve kat

“Hij had medelijden met de straatkatten en liet voedsel achter in zijn gereedschapsschuurtje, een plek waar mijn oma nooit komt”, vertelt kleindochter Syl. “Er was één lieve kat met wie mijn opa een goede band had opgebouwd.” Die lieve kat bleek zwanger, waardoor haar opa zich nog meer om het dier bekommerde.

Schuurtje

Jimmy’s vrouw moest er echter nog steeds niks van weten, dus besloot hij stiekem voor ze te zorgen. Hij gaf de kittens onderdak in zijn schuurtje. Maar een tweede familie geheim houden is niet eenvoudig – ook al bestaat die familie uit katten. 3 weken na de geboorte ontdekte Jimmy’s vrouw zijn geheim.

Toen ze de kittens zag, had ze het hem echter meteen vergeven. “Ze mogen blijven tot ze oud genoeg zijn om een nieuw huis te vinden.”

Check out this adorable article about my precious grandpa https://t.co/3AymJrFmBT?ssr=true — syl (@lillsyl) March 29, 2017

a beautiful love story pic.twitter.com/HA9Jd86weJ — syl (@lillsyl) February 16, 2017

VIDEO: DEZE KITTENS LUISTEREN ADEMLOOS NAAR EEN STRAATMUZIKANT

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: The Dodo. Beeld: Twitter