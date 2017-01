De bejaarde man die in een verpleeghuis ernstig werd mishandeld, is overleden. Dat heeft de familie van de 85-jarige opa Penning via Facebook laten weten.

Opa Penning verbleef in verpleeghuis Veenkade in Veendam.

Uitzoeken

Daar werd hij twee weken geleden door een medebewoner met de ijzeren steunen van een rolstoel op een vreselijke manier in elkaar geslagen. Dit kwam toen uitgebreid in het nieuws naar voren en iedereen – zowel het personeel als de familie van de man- was geschokt.

Vreselijk

Wat er precies is gebeurd? De verpleging deed een paar weken geleden een laatste ronde en troffen toen de zwaar mishandelde man aan. Opa Penning werd met spoed na het ziekenhuis gebracht. Hij was door een nieuwe cliënt met beensteunen toegetakeld. Ook zijn katheter was eruit getrokken door de ontoerekeningsvatbare medebewoner. Het belalarm, voor het geval patiënten uit bed komen, zou zijn uitgeschakeld waardoor personeel te laat aanwezig was om de oude man te helpen.

Sterkte

Onderzocht wordt nu of zijn dood iets te maken heeft met de mishandeling. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat zoiets kan gebeuren en wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Kijk