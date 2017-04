Kippenvelmomentje: vrouw begint te zingen in garage en doet iedereen versteld staan

De vrouw in deze video is professioneel jazz-zangeres, maar heeft een grote voorliefde voor opera. Wanneer ze na een optreden in een lege parkeergarage belandt, besluit ze dan ook volop gebruik te maken van het moment.

Vol overgave gooit ze er een Italiaans operanummer uit, en gelukkig voor ons is dat gefilmd. Wat een prachtstem!

Bron en beeld: Little Things/KIJK