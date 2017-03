Veel ophef om nieuwe rol Ivanka Trump in het Witte Huis

Vandaag werd bekend dat Ivanka Trump, de dochter van Donald Trump, een eigen kantoor krijgt in het Witte Huis. Waarom? Dat is dus niet helemaal duidelijk. En dat terwijl Melania niet naar het Witte Huis verhuist (zie video).

Ivanka krijgt niet alleen een kantoor in de ‘West Wing’ van het Witte Huis, ze krijgt daarmee ook toegang tot vertrouwelijke informatie en vergroot zo haar rol bij het adviseren van haar vader. Wat ze precies in dat kantoor gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Ze krijgt namelijk geen officiële functie en ook geen salaris.

Ongebruikelijk

Ivanka’s man Jared Kushner kreeg ook al een kantoor, maar eerder werd gezegd dat Ivanka geen rol zou gaan spelen in het Witte Huis omdat ze aandacht wilde schenken aan haar gezin. Het is zeer ongebruikelijk dat een lid van de familie invloed krijgt in het Witte Huis. Wetten in Amerika moeten voorkomen dat de president familieleden mag benoemen voor regeringsfuncties, maar Trump overtreedt de wet niet doordat zijn familie hem (tot nu toe) alleen adviseert.

First lady

Het lijkt erop dat niet Melania, maar Ivanka meer de rol van First Lady op zich gaat nemen. Sinds Trump president is, gaat ze regelmatig met haar vader mee naar officiele gelegenheden omdat Melania nog in New York woont. Vrijdag zat ze zelfs naast Merkel tijdens haar bezoek aan het Witte Huis. In Amerika houden ze dus goed in de gaten dat Ivanka niet een te grote rol gaat spelen in het Witte Huis.

Bron: Volkskrant.nl. Beeld: ANP.