Ophef op social media om foto van jurk Ivanka Trump

‘First daughter’ Ivanka Trump krijgt op social media een hoop kritiek nadat zij gisteren een foto deelde van een avondje uit met haar man Jared Kushner. Ivanka had zich uitgedost in een zilveren jurk en dat schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

‘Ongepast’, ‘extreem ongevoelig’, ‘ontzettend beledigend’: het zijn een paar van de oordelen die de dochter van president Trump om de oren vliegen. Veel mensen vinden het echt niet kunnen dat Ivanka op Instagram pronkt met haar chique avondje uit, terwijl er veel chaos in het land is door het inreisverbod dat haar vader net heeft ingesteld.

“Terwijl jouw vader families verscheurt, tut jij je op om te gaan dansen. Groei eens op!”, schrijft iemand bij de foto. Een ander schrijft sarcastisch: “Ik ben blij dat onze ‘first daughter’ zich vermaakt tijdens haar date night, terwijl ons land zich zojuist verraden heeft van alles waar het voor staat.” En: “terwijl Amerika lijdt, trek jij een zilveren jurk aan. ‘Als de mensen geen brood hebben, dan eten ze toch cake?’ zegt men dan.”

Een foto die is geplaatst door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 28 Jan 2017 om 9:04 PST

Ook wordt de draak gestoken met de zilveren stof van de jurk, die volgens sommigen meer op aluminiumfolie lijkt. Maar er zijn ook veel mensen die Ivanka een hart onder de riem steken en schrijven hoe mooi de jurk eigenlijk is.

