Oprah Winfrey is 19 kilo afgevallen en ziet er nu zó uit

Oprah Winfrey staat er bekend om dat ze al verschillende pogingen heeft gedaan om wat kilo’s kwijt te raken, maar nu is het haar ook echt gelukt. De presentatrice is al 19 kilo afgevallen.

In de zomer van 2015 begon ze met afvallen, maar door een blessure lag ze een tijd lang verplicht op de bank. Hierdoor kwam ze juist aan in plaats van dat het afvallen begon. Daar baalde ze van en besloot toen ze werd benaderd door Weight Watchers het aanbod te accepteren. Dat was niet zomaar een aanbod, Oprah kreeg 10% van de winst van het bedrijf. Voor haar reden genoeg om het afvallen nu eens goed aan te pakken.

Houding

En dat is haar gelukt. Door het Weight Watchers-programma viel ze 19 kilo af en draagt ze nu maat 42. De presentatrice vertelt dat dit voor haar een van de makkelijkste manieren van afvallen is geweest en dat vooral haar houding tegenover eten gezonder is geworden. De strijd die ze voerde met eten is nu voorbij. En zo ziet de presentatrice er tegenwoordig uit:

I loved this book because of @glennondoylemelton’s truth. So many of us relate because it’s a part of our own. My new book selection is her book #LoveWarrior. Telling the truth sets you free for real. Keep turning the page! #OprahsBookClub 📚 Een foto die is geplaatst door Oprah (@oprah) op 6 Sep 2016 om 5:54 PDT

One of the best nights ever with @directher #QueenSugar premieres without commercials next Tuesday at 10. Een foto die is geplaatst door Oprah (@oprah) op 30 Aug 2016 om 4:08 PDT

Food, health and happiness. New point friendly cookbook coming Jan. 3. You can pre-order now. Bon appetite! Een foto die is geplaatst door Oprah (@oprah) op 27 Okt 2016 om 8:01 PDT

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.