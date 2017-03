Oproep terminaal zieke vrouw: wil jij met mijn man trouwen?

Het leven van Amy Krouse Rosenthal stond volledig op zijn kop toen in 2015 eierstokkanker bij haar werd vastgesteld. Nu duidelijk is geworden dat ze niet meer zal genezen, heeft de Amerikaanse schrijfster nog maar één wens: een vrouw vinden voor haar man, Jason.

In een ingezonden stuk in The New York Times gaat ze daarom op zoek naar een nieuwe partner voor hem.

Kwaliteiten

In het stuk beschrijft ze hoe zij en Jason elkaar eind jaren tachtig leerden kennen. “Het is gemakkelijk om op hem verliefd te worden. Ik deed het in één dag.” Rosenthal beschrijft zijn kwaliteiten. “In willekeurige volgorde, want alles is belangrijk voor me.” Jason is knap, in goede conditie, een geweldige vader, een handige klusser en kleedt zich uitstekend. “Onze zonen willen zijn kleren lenen. Hij draagt geweldige sokken.”

Cadeau

Romantisch is hij ook. “Toen ik zwanger was en mijn eerste echo liet maken, kwam hij met een bos bloemen naar het ziekenhuis.” Ze beschrijft dat ze natuurlijk meer tijd met haar man en drie kinderen had willen doorbrengen, maar dat dat haar niet gegeven is. “Daarom rond ik vandaag, op Valentijnsdag, dit stuk af. Het mooiste cadeau dat ik me kan wensen, dat niet in een vaas kan, is dat de juiste persoon dit leest, Jason vindt en dat er een nieuwe romance begint.” Onderaan het stuk in de krant laat ze expres een stuk wit. “Daarmee geef ik jullie de frisse start die jullie verdienen.”

Blind date

Amy Krouse Rosenthal is begin 50, zij en Jason leerden elkaar tijdens een blind date in 1989 kennen. Een vriend van haar vader koppelde de twee. Amy en Jason hebben twee zonen en een dochter en wonen in Chicago. Rosenthal heeft kinderboeken geschreven, korte films gemaakt en radioprogramma’s gepresenteerd.

De oproep van Rosenthal heeft op veel mensen diepe indruk gemaakt. Mensen op social media noemen het stuk hartverscheurend en ontroerend. “Het inspireert me om een betere echtgenoot te zijn, zodat mijn vrouw dit ook zou kunnen schrijven.”

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK: Merel (47) heeft longkanker en dit is haar laatste wens



LEES OOK:

Bron: The New York Times. Beeld: iStock/Twitter