Opvallend: William en Kate breken met familietraditie voor prins George

De Britse prins George gaat in september voor het eerst naar school. Wat deze mijlpaal extra bijzonder maakt, is dat George naar een privéschool zal gaan waar zowel jongens als meisje op zitten. Een opvallende keuze, gezien de familietraditie van het Britse Koningshuis.

Het is gebruikelijk dat alle prinsen naar Wetherby gaan, een jongensschool in de luxewijk Notting Hill. Ook William en zijn broer Harry hebben hier les gekregen. Voor prins George hebben William en Kate echter gekozen voor een gemengde privéschool in het zuidwesten van Londen.

Succesvolle start

De beslissing om George naar de gemengde school Thomas’s Battersea te sturen volgt op de verhuizing van William en Kate naar Londen. William stopt binnenkort met zijn werk als traumahelikopterpiloot om zijn handen helemaal vrij te hebben voor officiële functies, waarvan hij er meer en meer overneemt van zijn 90-jarige oma, Koningin Elizabeth. ”Het koninklijke paar is blij een school te hebben gevonden waarvan zij zeker weten dat George een gelukkige en succesvolle start in het onderwijs zal hebben,” aldus Kensington Palace.

Gelijke behandeling

Ben Thomas, de directeur van Thomas’s Battersea, zegt in een verklaring ‘zich vereerd’ te voelen dat de hertog en de hertogin de school hebben uitgekozen voor George. ”Zoals iedere ouder hebben zij goed nagedacht over hun keuze. We zijn ons bewust van het vertrouwen dat ze in ons stellen en hopen dat we aan hun verwachtingen kunnen voldoen”, zegt Thomas. ”De hertog en hertogin hebben duidelijk gemaakt dat de komst van George niets mag veranderen aan de waarden of doelen van de school. Ze willen dat hij hetzelfde onderwijs geniet als alle andere leerlingen.”

Vriendelijkheid en plezier

De privéschool, op een half uurtje rijden van Kensington Palace, kost William en Kate bijna zesduizend pond per jaar. Op Thomas’s Battersea zitten 540 jongens en meisjes van tussen vier en dertien jaar oud. Kernwaarden zijn ‘vriendelijkheid’ en ‘plezier en resultaat bij het leren,’ zo staat op de website. Naast de traditionele vakken zijn er ballet, drama, Frans, informatica en sport en buitenactiviteiten. De school heeft inmiddels een brief gestuurd aan de ouders van de leerlingen om hen te informeren over de komst van de prins.

