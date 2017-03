Déze oud GTST-actrice wil graag terugkeren in de serie maar wordt geweigerd

GTST-fans van het eerste uur kennen haar nog wel: Helen Helmink. Deze rol werd jarenlang gespeeld door actrice Bruni Heinke, maar in 1998 werd zij ontslagen. Daar baalt ze nog steeds goed van en ze ziet een terugkeer dan ook wel zitten.

Al 20 jaar is de actrice boos op de schrijvers van de serie. Ze heeft meerdere malen om een terugkeer gevraagd door brieven naar de soapschrijvers te sturen, maar bij de soap zien ze een terugkeer van Helen niet zitten. Onzin, vindt Heinke, helemaal omdat zowel Rik de Jong, Linda Dekker en zelfs Martine Hafkamp de afgelopen tijd wél terug mochten komen.

Overleden

Toen Helen al die jaren geleden de serie verliet, is ze niet overleden. Dat staat een terugkeer in de soap dus niet in de weg. Oude bekende Linda Dekker, die zij als pleegkind opvoedde, woont inmiddels alweer in Meerdijk, dus een logeeradresje heeft ze ook al. Daarnaast konden Helen en Martine Hafkamp niet heel goed met elkaar overweg, dus wat dat betreft zou het best voor wat spanning kunnen zorgen in de serie. Maar helaas, dat zit er niet in.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: ANP.