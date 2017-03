Oud-K3’er Karen heeft een nieuw kapsel waar niet iedereen fan van is

Een nieuw seizoen vraagt om een nieuw kapsel. Dat moet Oud-K3’er Karen ook gedacht hebben. Op Instagram deelde ze vandaag een foto van haar nieuwe coupe. En dat ziet er heel anders uit dan tijdens haar bruiloft in bovenstaande video.

De zangeres kreeg op het sociale netwerk veel positieve reacties op haar kapsel, maar ex-vriend Gert Verhulst is er niet zo’n fan van. “Wie is dat nou weer?”, schrijft hij onder de foto. Als Karen antwoordt dat zij dat is, schrijft hij terug: “Je lijkt helemaal niet meer op jezelf!”

Puist

Dat vinden wij persoonlijk wel een beetje meevallen, maar volgens Karen zou dat komen doordat de foto heel erg bewerkt is om een grote puist op haar kaak te verbergen. Ha, dat is ook een goede reden.

Trots op en blij met het resultaat! @yannickbovy @newgenerationhairsalons Merci toppers! #ikkanerweerefkestegen Een bericht gedeeld door Karen Damen (@karendamen) op 21 Mrt 2017 om 7:12 PDT

