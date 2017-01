Ouders vragen hulp bij belachelijk moeilijke rekensom van 6-jarige zoon

Helpen bij het huiswerk van kinderen is meestal prima te doen, maar het huiswerk van deze 6-jarige jongen is een iets ander verhaal. Zijn ouders deelden de opgave op Facebook omdat ook zij hulp nodig hadden.

Penn en Kim Holderness wilden hun zoontje Penn Charles met liefde helpen met zijn huiswerk en deden hard hun best om de som op te lossen, maar dat lukte ze niet. De som was zelfs voor de ouders te moeilijk. Omdat ze toch heel benieuwd waren naar het antwoord, vroegen ze hun volgers op Facebook om hulp.

Opdracht

De opdracht is als volgt: “In onderstaande afbeelding zijn de letters volgens een bepaald patroon bij elkaar gezet. Gebruik de onderstaande hints om achter de missende letter te komen.” Makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen schreven onder het bericht dat ze ook geen idee hadden wat de oplossing is. Zie jij het?

Oplossing

Er was 1 iemand onder de volgers die snapte wat de bedoeling was. Hij schrijft: “Je moet de letters in de onderste afbeelding vervangen voor getallen. G=11, B=6, S=3, als je alle getallen bij elkaar optelt dan is de diagonale som 40. De andere diagonaal waar een letter ontbreekt, moet dus ook op 40 uitkomen, maar 14 ontbreekt. De goede oplossing is dus J (want J=14).”

Commentaar

Mensen hadden natuurlijk veel commentaar op deze opdracht omdat het veel te moeilijk lijkt, maar de familie maakt nog even duidelijk dat deze som op de laatste pagina stond en bedoeld was als extra uitdagende opdracht. Het bericht werd uiteindelijk wel bijna 500 keer gedeeld om achter de oplossing te komen.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.