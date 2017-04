Ouders veranderen na 3 maanden naam dochtertje om grappige reden

Je hebt minimaal 9 maanden de tijd om een naam voor je kindje te bedenken dus je zou denken dat je dan wel op iets goeds moet komen. Toch kregen deze ouders al snel spijt van de naam van hun dochtertje.

De Amerikaanse ouders gaven hun dochtertje de naam Ottillie. Een collega van de moeder van het meisje heette zo en de ouders waren al vanaf het begin fan van deze naam. De Duitse naam moest uitgesproken worden als OTT-ti-lie. En daar ging het ook mis. Veel mensen wisten niet hoe ze het uit moesten spreken. Zelfs een hond zou er niets van begrepen hebben (zie video).

Hardop

“We hebben het waarschijnlijk niet vaak genoeg hardop gezegd en kwamen er pas achter dat het een lastige naam is toen we onze dochter aan mensen voor gingen stellen”, vertelt de vrouw aan Buzzfeed. Mensen maakte er Oddily of Ollie zodat ze er niet eens aan hoefde te beginnen.

Accent

De naam komt in Engeland vaker voor, maar het verschil blijkt te zitten in het Amerikaanse en Britse accent. Waar Britten de T wat scherper uitspreken, is het in het Amerikaans meer een D. Daardoor veranderde Ottillie als snel in Oddily. “Ik wist dat dit haar hele leven zo zou zijn en wilde het daarom zo snel mogelijk veranderen.”

Positieve reacties

Inmiddels heet het meisje Margot Mae. De ouders kregen hierop gelukkig alleen maar positieve reacties. En het wordt nu zowel in de Verenigde Staten als in Engeland wél op dezelfde manier uitgesproken.



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.