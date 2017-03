Wanhopige ouders starten rechtszaak om leven zoontje te redden

De ouders van de nog geen jaar oude Britse Charlie zijn een heftige rechtszaak gestart om het leven van Charlie te redden.

Charlie lijdt aan een zeldzame ongeneeslijke spierziekte. De dokters kunnen hem niet meer helpen en willen daarom de stekkers van de apparaten die hem in leven houden, eruit trekken zodat het jongetje rustig kan overlijden. Zijn ouders Connie en Chris hebben echter nog vertrouwen in een experimentele therapie in de Verenigde Staten en willen er dus alles aan doen om dat tegen te gaan.

Stabiel

Het jongetje werd geboren met een gezond gewicht, maar werd steeds zwakker. De ziekte die het jongetje heeft kan problemen met het hart, de lever, nieren, het zicht, gehoor en zelfs ademen veroorzaken. Het jongetje kan al niet meer zelf ademen en hij krijgt voedsel via een neussonde. De dokters hebben geen hoop dat hij nog beter wordt en willen het jongetje laten overlijden voordat zijn gezondheid nog slechter wordt, maar zijn ouders zijn ervan overtuigd dat hij stabiel is en geen pijn heeft.

Behandeling

In een reactie zegt het ziekenhuis: “We hebben ons best gedaan om hem beter te maken, maar zijn toestand blijft achteruitgaan. We hebben alles geprobeerd en steunen de ouders op alle mogelijke manieren, maar we moeten ook aan het kindje denken.” Daar gaan de ouders van het kindje niet mee akkoord. Zij willen dat hun kindje een kans maakt op de behandeling uit de Verenigde Staten. “Het is alsof de dokters hem ter dood willen veroordelen terwijl er nog hoop is”, schrijven zij. Kleine kanttekening: deze behandeling kost 1,4 miljoen euro.

Actie

Een rechter moet vandaag beslissen over het leven van de jongen. De ouders gaan er alles aan doen om hun kind te laten leven. Daarom zijn ze ook een actie gestart om geld in te zamelen voor de behandeling. De teller staat al op 92.000 euro, maar er is dus nog veel meer geld nodig.

