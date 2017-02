Ouders zijn stomverbaasd als deze baby voor het eerst haar mond opent…

Dolbij zijn Samantha en Jason met hun prachtige dochter Ella-Rose. Maar toen de baby vlak na de geboorte haar mondje opendeed om te schreeuwen, zagen haar ouders iets heel erg opmerkelijks.

Het meisje had namelijk al twee flinke tanden! Zoiets kan voorkomen, maar het is toch best bijzonder. De meeste baby’s krijgen namelijk hun eerste tandjes pas zo rond de zes maanden.

First time mother is astonished as her baby girl is born with two front teeth https://t.co/nWQQM0nzhV pic.twitter.com/8c88lcxvPj — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 22 februari 2017

Uitzonderlijk

Moeder Samantha vertelt: “Ineens zei een vroedvrouw dat mijn baby twee tanden had. Het was een complete verrassing. Iedereen was maar aan het zeggen hoe bijzonder dat was. Ik dacht dat dat weleens voorkwam, maar ik had er geen idee van dat het hier om een zo’n uitzonderlijk fenomeen ging.”

Maar nu…

Samantha is vooral een beetje huiverig om Ella-Rose borstvoeding te geven. Dat kan toch behoorlijk pijn doen als je baby al twee tanden blijkt te hebben. “Gelukkig hebben we flesjes achter de hand voor als het te oncomfortabel wordt.”

Gebrek aan informatie

Op het internet is er weinig te vinden over dit fenomeen, dus Samantha en Jason tasten ook een beetje in het duister wat ze moeten doen met de tandjes van hun kersverse baby. Voor de rest doet Ella-Rose het hartstikke goed, dus we wensen het gezin het allerbeste toe.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock