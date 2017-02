Toen ze slechts 22 weker zwanger was, moest de 22-jarige Stacie bevallen van haar kindje omdat het niet goed ging met zijn gezondheid. Het jongetje overleed al 5 minuten na zijn geboorte.

Tekst gaat verder onder de video.

Video: rouwende moeder ontvangt flessenpost van overleden dochtertje.

De lever en longen van de kleine Peter ontwikkelden zich niet goed, waardoor hij op 1 juli met 22 weken geboren moest worden, anders zou hij het ook niet overleefd hebben. Bij de geboorte woog hij slechts 420 gram. Hij was helaas niet sterk genoeg en overleed na 5 minuten in de armen van zijn moeder. Zijn ouders konden hem nog 16 uur bij zich houden om een herinnering te hebben en bijvoorbeeld foto’s te maken.

Boodschap

Stacie en haar man Stephen zijn nu weer in verwachting en verwachten nu een meisje. Ze zoeken een manier om het meisje te laten weten hoeveel ze van haar broertje gehouden hebben. Daarom deelden ze een hartverscheurend bericht op Facebook waarin ze mensen de vraag stelden of ze een boodschap op een papiertje wilden schrijven en hier een foto van konden maken zodat Peters naam verspreid werd over de hele wereld. Dat bericht ging al snel het internet over en binnen een paar dagen kregen de ouders al meer dan 100 foto’s van mensen over de hele wereld. Van Zuid-Afrika tot Amerika: mensen wilden de ouders laten zien dat ze hen steunen.

Aandacht en steun

Er blijven foto’s binnenkomen en de ouders verwachten nog meer berichten. “Het is zo mooi dat de naam van mijn zoon overal op de wereld nu geschreven staat. Ik hoop dat er nu meer aandacht en steun komt voor mensen die een kindje hebben verloren”, zegt de moeder tegen Metro UK.

⭐️ #Uk • Mother spreads messages around the world for her dead baby: WARNING: GRAPHIC CONTENT Stacie Goddard, 22,… https://t.co/GJMKl5R227 pic.twitter.com/ZuZE6mlkVC — Kazi UK™ 🇬🇧 (@Kazi_UK) 9 februari 2017



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock