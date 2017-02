5 outfits van Queen Elizabeth die ze stiekem van Kate heeft afgekeken

Kate Middleton staat bekend om haar goede gevoel voor mode. En dat is niet alleen ons op gevallen. Queen Elizabeth lijkt ook goed te kijken naar wat Kate draagt. Bijvoorbeeld naar de jurk die ze in India droeg in bovenstaande video.

Wij snappen best dat de Queen goed kijkt naar de kledingstijl van Kate. Kopiëren doet ze het niet, de Queen geeft er heel creatief een eigen draai aan zodat haar eigen outfits net zo prachtig zijn als die van de vrouw van haar kleinzoon. En misschien wint ze het af en toe zelfs wel:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: ANP, Gettyimages, Brunopress.